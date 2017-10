Im Juli hatte die Thüringer AfD ihr bildungspolitisches Konzept fertig. Rund einen Monat später fing sie an, diese gut 40 Seiten dicke Broschüre an alle Schulen zu schicken. Schulleitung, Elternvertreter und Schülersprecher sollten je ein Exemplar bekommen. Für Bildungsminister Helmut Holter geht das gar nicht:

Holter hat die Schulleitungen deshalb aufgefordert die AfD-Heftchen einzuziehen. Gleichzeitig schrieb der Bildungsminister einen Brief, in dem die Rechtslage noch einmal erörtert wird. Die bildungspolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, Wiebke Muhsal, ärgert das.

Ich halte diesen Brief von Herrn Holter in aller erster Linie für ein politisches Manöver!

Den Beweis dafür liefere der Bildungsminister selbst, so Muhsal: "Ich kann nur das zur Kenntnis nehmen, was er an die Schulen geschickt hat. Selbst da hat er nicht mal geschrieben, das sei seiner Meinung nach politische Werbung. Sondern er hat gesagt: Naja, ich nehme das zum Anlass, um darüber zu informieren und es darf nicht verteilt werden. Und verteilen wollten wir ohnehin nie. Wir haben konkrete Personen angesprochen! Und wir sehen es als unser Recht, als parlamentarische Kraft die Leute zu informieren."

Eine Elternvertretung wolle sich grundsätzlich nicht zum Sprachrohr irgendeiner Partei machen lassen – auch nicht von der AfD. "Wir müssen uns überlegen, was juristisch zulässig ist und was nicht? Und das sollte wirklich auch mal in Ruhe geprüft werden. Es hätte keinen Sinn, wenn jetzt das Bildungsministerium sagt: Das hat an der Schule nichts zu suchen, Unterlassungsverfügung, wie auch immer… Und letzten Endes nicht richtig geprüft hat und das der AfD die Möglichkeit gibt, sich wieder als Opfer darzustellen."