Wenn in Berlin die Spitzenkandidaten der AfD zusammenkommen, um ihre Wahlkampfstrategien zu besprechen, könnte es laut werden. Sachsens Generalsekretär Uwe Wurlitzer wird dort Frauke Petry vertreten, die noch in der Babypause ist. Und Wurlitzer ist für seine deftige Ausdrucksweise bekannt: "Können Sie einfach mal die Klappe halten, aus Versehen? Ja, ich bin dran mit der Kurzintervention! Das ist ein Benehmen - das ist ein echter Traum!" Im sächsischen Landtag ging es hoch her, als Wurlitzer versuchte seine Position zu den AfD-Chatprotokollen in Sachsen-Anhalt darzulegen.

"Ich bin entsetzt!"

Nun wird er das mit André Poggenburg, dem Fraktionsvorsitzenden der AfD in Sachsen-Anhalt, direkt besprechen können. Denn was da öffentlich geworden ist, sei nicht die Position der AfD, ist sich Wurlitzer sicher. Er habe nach dem Vorfall "Herrn Poggenburg eine SMS geschrieben". Darin will er folgendes gesagt haben:

Deutschland den Deutschen - sonst geht es dir gut? Warum versuchst du es nicht mal bei der NPD, dort hättest du mehr Befürworter und auch programmatisch wäre es wesentlich einfacher. Du bist Bundes- und Landesvorstandsmitglied. Ich bin entsetzt! SMS von Uwe Wurlitzer an André Poggenburg (laut eigener Aussage)

Was Poggenburg erwiderte, will Wurlitzer nicht öffentlich machen. Klar ist aber, dass beide für sich beanspruchen, die wahre AfD zu vertreten. Entscheiden soll das nun der Bundesvorstand. Der müsse ansagen, was geht und was nicht, meint Wurlitzer. "Denn er ist Bundesvorstandsmitglied und damit Botschafter unserer Partei." Noch einmal betont Wurlitzer: "Das ist nicht unsere Botschaft. (...) Und in der Rhetorik sollten wir so etwas von vornherein gar nicht erst groß werden lassen."

Extreme Positionen werden ignoriert

Doch mit diesem Ansinnen war Parteichefin Frauke Petry schon beim Bundesparteitag in Köln Ende April gescheitert. Sie bekam keine Mehrheit, als sie versuchte, die Flügelkämpfe in der Partei zu beenden und die AfD auf moderate, bürgerliche Töne einzuschwören. Der Konflikt wurde unter den Teppich gekehrt - getreu dem Motto: aus den Augen aus dem Sinn.

So ging es offenbar auch Kirsten Muster, der medienpolitischen Sprecherin der sächsischen AfD-Fraktion. Zu den internen Chatprotokollen sagt sie: "Na klar hat es uns überrascht. Ich halte es für völlig unnötig. Wir sind im Vorwahlkampf, wir haben ein ganz tolles Wahlprogramm miteinander verabschiedet. Ich weiß jetzt nicht, warum ausgerechnet diese Diskussion aufgemacht werden musste."

So rechts will die AfD nicht sein

Die Veröffentlichung der Protokolle, in denen einzelne fordern, die Medien zu unterwandern und in denen der von der NPD bekannte Slogan "Todesstrafe für Kinderschänder" auftaucht, kommt der AfD spürbar ungelegen.

"Ich bin entsetzt!" - Uwe Wurlitzer, AfD-Generalsekretär in Sachsen Bildrechte: dpa Mit Blick auf die aktuellen Wahlprognosen sagt Sachsens Generalsekretär Wurlitzer: "Wir haben ja in Sachsen relativ gut abgeschnitten, in Sachsen-Anhalt eben nicht." Was ihn an den geleakten Chats besonders stört: "Dass diese Äußerungen die AfD in die Ecke drücken, die von den Medien schon immer befeuert wird und letztendlich den Medien damit Recht gegeben wird. Das kann es nicht sein."



Die Aussage "Deutschland den Deutschen!" verteidigte Sachsen-Anhalts Fraktionschef André Poggenburg. Einige Einzelmeinungen aus dem Chat stellten dagegen nicht die Position der AfD dar. Die Landesspitze werde dazu intensive Gespräche mit den Betroffenen führen, kündigte Poggenburg an.