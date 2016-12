Magdeburger Landtag AfD fühlt sich nicht ernst genommen

Rüdiger Erben, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, entgegnet jedoch, dass die AfD provoziere und sich nicht an die Regeln halte. Auch die Sacharbeit kritisiert er - anhand eines Beispiels: "Man hat in der ersten Landtagssitzung einen Antrag gestellt, dass die Landesregierung sich dafür einsetzen möge, dass es kein Bargeldverbot in Deutschland gibt. Niemand in Deutschland will das Bargeld verbieten. Das ist eine reine Phantom-Diskussion. Und damit rühmt man sich. Wir hatten hier völlig nutzlos vertane Zeit, indem wir uns anderthalb Stunden über ein nicht beabsichtigtes Bargeldverbot in Deutschland gestritten haben."