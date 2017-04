Parteitag Thüringer AfD feiert Höcke

AfD-Landeschef Björn Höcke konnte in seiner Eröffnungsrede also ein recht risikoarmes Experiment starten: "Diejenigen, die das Gefühl haben, dass ein Graben durch unseren Landesverband geht, würde ich jetzt gerne mal um einen Applaus bitten." Nur ein einziger wollte sich klatschend an den Pranger stellen: Georg Pfeiffer aus dem AfD-Kreis Süd-Ost-Thüringen.

Jemand anderes meint: "Es ist alles ein bisschen gelähmt durch diese ganzen Querelen, die da reingetragen werden." Ein drittes AfD-Mitglied stellt sich voll hinter seinen Landeschef: "Ich persönlich halte es für falsch, Björn Höcke aus der Partei auszuschließen, weil er einer der wenigen aufrichtigen Politiker in Deutschland ist." Dem schließt sich ein weiterer an: "Er hält an seinem Vorsatz fest: Greifst du in ein Wespennest, dann stehe und greife fest!"