"Putsch"-Vorwürfe AfD Sachsen-Anhalt will Kritiker in eigenen Reihen absetzen

Die AfD gibt es nun seit vier Jahren und in dieser Zeit mangelte es in der Partei nicht an Umbrüchen. Der letzte Streit eskalierte im April, als Parteichefin Frauke Petry nicht mehr als Spitzenkandidatin antreten wollte. Die Bundestagswahl rückt näher, und auch in den Landesverbänden geht es nicht unbedingt harmonischer zu, wie sich in Sachsen-Anhalt zeigt.

von Vera Wolfskämpf, Sachsen-Anhalt-Korrespondentin für MDR AKTUELL