"Liebe Freunde! Ich könnte auch ungestraft sagen: Liebes Pack! Liebe Ratten! Liebe Köter oder liebe Nazis!"- Mittwochabend im Landhotel Ollendorf, beim Politischen Aschermittwoch der Thüringer AfD. Der frisch gekürte Bundestags-Spitzenkandidat Stephan Brandner kalauert unter lautstarkem Gelächter über das gängige AfD-Bashing.

Der Ton wird rauer

Doch so manchem Gast, wie Mike Breuer aus Weimar, bleibt das Lachen ein wenig im Halse stecken. Breuer sagt zu seiner immer aggressiver angegangenen Partei: "Dass sie jetzt nicht nur hier in diesem relativ überschaubaren Kreis eine große Zustimmung hat, sondern auch in der breiten Bevölkerung, sollte auch registriert werden."

Der Ton des politischen Gegners ist rauer geworden. Spätestens seit Björn Höckes hochumstrittener Dresdner Rede hört man von Spitzenpolitikern scharfe Kritik, etwa vom SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz: "Die Partei der Gaulands und der Petrys, der Pretzells und der Höckes: Das ist keine Alternative für Deutschland. Das ist schlicht und ergreifend eine Schande für die Bundesrepublik!".

Wenden sich Jüngere ab?

Andre Poggenburg und Björn Höcke beim Aschermittwoch der AfD in Sachsen-Anhalt 2016. Bildrechte: dpa Schändlich kommt sich Mike Breuer aber nicht vor. Er findet den Stil der Auseinandersetzung schwer erträglich: "Das sind ja nicht alles Nazis, die zur AfD stehen. Sondern es sind Leute, die sich mit Deutschland identifizieren, die auch eine Verantwortung haben, die sich eingebracht haben durch viel Arbeit, und die auch gerade der Jugend gegenüber die Verantwortung haben, ihr Deutschland so zu hinterlassen, dass sie dann auch die Chancen weiter nutzen können."



Doch diejenigen, für die Breuer primär Politik machen will, wissen das bisweilen gar nicht zu schätzen: "Ich sehe das sogar in der eigenen Familie, an den jüngeren Familienmitgliedern, dass die dem sogenannten Establishment doch sehr zugetan sind und kein offenes Gehör haben für Argumente, die jetzt pro Deutschland sind, pro AfD", erzählt der Weimarer.

Doch die AfD hat durchaus Potential bei den Jüngeren: Laut Infratest Dimap punktete die Partei zuletzt vor allem bei den 25- bis 44-Jährigen. Aber auch die stören sich massiv daran, wie sich die AfD spätestens seit Höckes Dresdner Rede öffentlich selbst zerfleischt.

"Komme mir vor wie ein Scheidungskind"

Mike Breuers Lebensgefährtin Astrid Kruspe fordert ein rasches Ende des Höcke-Streits: "Björn Höcke hat einen starken Rückhalt hier in Thüringen. Generell finde ich diese Querelen in der Partei schädlich für die Partei. Ich möchte, dass da wieder Einigkeit herrscht. Und für mich hat das auch ein bisschen so ein Geschmäckle: Es sieht wirklich nach einer persönlichen Fehde von Pretzell und Petry aus. Und das stört mich. Ich finde, die sind alle gute Politiker. Ich komme mir da so ein bisschen wie ein Scheidungskind vor, das sich für irgendeine Seite entscheiden muss. Und das möchte ich nicht."

Poggenburg: "normale Turbulenzen einer wachsenden Partei"

Längst entschieden hat sich André Poggenburg, der AfD-Landeschef in Sachsen-Anhalt. Er hat im Parteivorstand gegen den Ausschluss Höckes gestimmt und hält den Zoff für aufgebauscht: "Das sind erstmal ganz normale Turbulenzen einer stetig wachsenden Partei, die noch im Findungsprozess ist. Das ist überhaupt nicht schlimm. Es wird natürlich von der Presse hier und da auch noch etwas überspitzt dargestellt."

Doch nicht die Medien betreiben den Rauswurf Höckes, sondern die Mehrheit des Parteivorstandes. Poggenburg ist überzeugt, dass Petrys Attacke auf Höcke ins Leere laufen wird: "Ich gehe davon aus, dass die Angelegenheit mit Höcke sich dahingehend klärt, dass das Schiedsgericht in Thüringen einen Rechtsspruch macht. Dass klargestellt wird: Dieses Parteiausschlussverfahren hat keinen Bestand. Und ich hoffe sehr, dass die Angelegenheit damit auch im Bundesvorstand erledigt ist."

Viel Zeit bleibt der AfD nicht: Ende März wird im Saarland gewählt. Im Mai will die Partei dann ihren Siegeszug in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen fortsetzen - und ab September im Bundestag mitmischen.