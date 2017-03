Die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry hat im innerparteilichen Konflikt mit dem Thüringer AfD-Sprecher Björn Höcke einen prominenten Freund: Den einstigen Thüringer AfD-Chef Matthias Wohlfarth. Der betont zwar, dass er selbst nicht mehr in ein Parteiamt will – gleichwohl hat er sich den Sturz seines Nachfolgers Höcke zum Ziel gesetzt.

Und diese Wahrheit lautet für Matthias Wohlfarth, dass Höckes Dresdner Rede die Partei in ein Loch gefahren hat. Die AfD müsse jetzt glaubhaft machen, dass sie nicht Richtung NPD driften wolle. Doch statt konsequent zu gehen, betreibe Höcke Personenkult und habe aus der Thüringer AfD "in erster Linie eine Bühne für sich selbst gezimmert".



Wohlfarths Meinung teilen eine Handvoll Thüringer AfD-Gründungsmitglieder, darunter Jürgen Ptucha aus Gotha: "Herr Höcke hat in der Landespartei eine sehr sehr mächtige Funktion, weil er natürlich auch viel zu vergeben hat. Es sind Mitarbeiterstellen zu vergeben, Referentenstellen. Und ich beobachte auch, dass Leute da sehr schnell in Ungnade fallen und dann in der Versenkung verschwinden."