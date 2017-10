Antisemitismus in Sachsen Tatort ist in jedem zweiten Fall das Internet

Vor fünf Jahren waren es noch 51 Fälle. Aber von einem Trend nach oben will die Rechtsextremismus-Expertin der sächsischen Linken nicht so einfach sprechen. Denn die Zahl der Straftaten gegen Juden könne auch aus ganz anderen Gründen mal steigen und mal fallen: je nachdem ob zum Beispiel eine Tat von der Polizei als antisemitisch eingestuft wird oder nicht. Oder ob sie überhaupt angezeigt wird. Hinzu kommt, dass manche Taten schon Jahre alt sind, aber erst jetzt aufgenommen werden. Erstens brauche es jemanden, der die Straftat anzeige, so Köditz. Wenn es keine Anzeige gebe, komme es gar nicht in die Statistik. Dann brauche es natürlich auch Menschen in der Bearbeitung, die eine antisemitische Motivation erkennen. Und ob das in allen Fällen so gegeben sei, sei zu bezweifeln.