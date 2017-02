Diese Kritik kann Thüringen Finanzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Heike Taubert nicht nachvollziehen. Befristung sei in Thüringen kein Regelfall – im Gegenteil. Durch das hohe Durchschnittsalter im öffentlichen Dienst müsse man langsam mehr Menschen einstellen, als in Rente gehen, sagt die SPD-Politikerin. "Und deswegen wollen wir dieses Stellenabbaukonzept in ein Personalentwicklungskonzept umbauen. Da ist die Landesregierung gerade intensiv dabei, um dann aufzuzeigen, wie der Stellenabbau sukzessive sich auch verringert und dann auch irgendwann aufhört. Und andererseits auch mit Neueinstellungen die Möglichkeit besteht, den Generationenwechsel zu schaffen in der Landesverwaltung." Das mache sich besonders bei Lehrern und Polizei bemerkbar.