Sonja Schilling sitzt an ihrem Küchentisch in ihrer Wohnung in Leipzig und zeigt auf ihren Lohnzettel. Im Januar hat sie rund 990 Euro netto verdient. Sie sagt: "Man kommt gerade so hin, man kann sich keine Extras leisten. Wenn man Extras haben will, dann muss man sparen oder sich privat zusammenreißen. Aber die Welt ist es nicht."

Die 47-Jährige ist seit Kurzem Operationsagent bei DHL, das heißt, sie schleppt und sortiert nachts Pakete am Drehkreuz am Flughafen Leipzig/Halle. Aus Angst um ihren Job will sie ihren richtigen Namen lieber nicht nennen. Sonja Schilling findet ihren Stundenlohn okay. Dass sie so wenig verdient, liegt an der geringen Wochenarbeitszeit von unter 30 Stunden. Per Definition gilt die Leipzigerin als arm, dennoch - oder gerade deshalb - ist sie froh, den Job bei DHL zu haben: "Ich muss arbeiten. Zu Hause rumsitzen ist nicht mein Ding", sagt sie.

Studenten und Niedriglohnsektor erhöhen Quote

Armut sieht der Paritätische Wohlfahrtsverband dann gegeben, wenn ein Mensch weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zum Leben hat. Im Jahr 2015 lag dieser Schwellenwert für Alleinstehende wie Sonja Schilling bei netto 1.033 Euro pro Monat. Besonders gefährdet sind demnach Erwerbslose und Alleinerziehende, aber auch Ausländer und schlecht Qualifizierte. Häufiger betroffen sind außerdem Menschen im Osten und in Großstädten.