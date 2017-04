Gelöst hat Gemkow das Problem mit jungen Juristen, sogenannten Proberichtern: "Sie sind noch nicht auf Lebenszeit ernannt und können in dieser Probezeit vom Ministerium dort eingesetzt werden, wo sie benötigt werden. So können wir jetzt die Verwaltungsgerichte stärken und wenn die Aktenlage abnimmt, können wir sie an anderen Gerichten einsetzen", so Gemkow. Damit wird die Asyl-Klagewelle an den Verwaltungsgerichten in Sachsen wohl einigermaßen bewältigt werden.