600 bis 700 Asylverfahren werden in Sachsen jeden Monat entschieden. Die Akten würden dann durchgearbeitet, wenn der Fall zur Entscheidung ansteht, sagt der OVG-Präsident. Es sei unmöglich, jede von vorn bis hinten durchzublättern, wenn sie im Gericht eingeht. "Wenn das Bundesamt einen Hinweis schreibt, zum Beispiel: Schaut euch mal Seite 48 an, dann gucken wir nach. Wenn wir aber keinen rechtzeitigen Hinweis des Bundesamtes bekommen, dann ist es für das Verwaltungsgericht schlicht unmöglich, wichtige Details herauszufinden." Es sei denn, ein Asylbewerber werde so bekannt, dass selbst die Richter auf ihn aufmerksam werden.

Diese juristische "Prominenz" eines einzelnen Asylbewerbers lag zum Beispiel bei Mohammed Youssuf T. aus Bautzen vor. Anfang August löste der Libyer einen Großeinsatz der Polizei aus, als er drohte, sich vom Dach der Flüchtlingsunterkunft in Bautzen zu stürzen . Schon im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen auf dem Kornmarkt war über ihn berichtet worden: Weil gegen ihn mehr als 20 Ermittlungsverfahren laufen, gilt er bei der Polizei als Intensivtäter. Erich Künzler und seine Kollegen nahmen die Informationen aus den Medien zum Anlass, nachzuforschen. In Dresden wurden die Verwaltungsrichter fündig. Tatsächlich liegt dort - unter vielen anderen - die Akte mit der Klage des Libyers gegen die Entscheidung des Bundesamtes, das seinen Antrag auf Asyl abgelehnt hat. Einen Hinweis darauf, dass dieser Fall dringend zu entscheiden wäre, gab es nicht.

Das Bundesamt war bisher für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Man verweist auf eine Pressemitteilung von Anfang August, in der es unter anderem heißt: "Das Bundesamt erkennt selbstverständlich den Bedarf der Gerichte nach Auskünften an. Deswegen ist für Anfragen der Gerichte bereits im letzten Jahr eine spezielle Hotline eingerichtet worden. Hier sind Mitarbeiter des Bundesamtes für die Gerichte nunmehr telefonisch erreichbar und können insbesondere Auskünfte zu Verfahrensständen und Hintergründen geben."

An dem Dilemma der versteckten Hinweise wird das voraussichtlich nichts ändern. Die Präsidenten der Oberverwaltungsgerichte seien dazu aber inzwischen in Kontakt mit dem Bundesamt, so Erich Künzler.



Die Klage von Mohammed Youssuf T. soll Ende September am Verwaltungsgericht in Dresden verhandelt werden.