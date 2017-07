Das heißt im Klartext: 30 Prozent der kleinen Thüringer im Alter von zwei Jahren haben keine zwei Spritzen bekommen und damit keinen ausreichenden Impfschutz gegen Masern. Birgit Dziuk von der Barmer Krankenkasse wünscht sich mehr Aufklärung: "Es gibt zehn Prozent der Kinder, die nach der ersten Impfung immer noch gegen diese Viren empfindlich sind. Um das auszuschließen, ist es wichtig, beide Impfungen durchführen zu lassen. Und zwar in dem von der Impfkommission vorgesehen Zeitraum."

Gesundheitsministerin Heike Werner (Die Linke) Bildrechte: dpa

Damit Eltern die wichtige zweite Impfung gegen Masern nicht verschlafen, will das Thüringer Gesundheitsministerium in die Offensive gehen. Eine Aufklärungsplattform im Netz soll helfen. Dafür gibt der Bund 7.000 Euro, sagt Gesundheitsministerin Werner: "Man kann sagen, dass für das Impfportal noch mal 10.000 Euro vom Land bereitgestellt werden. Und auch Bundesmittel, um die Informationen weitergeben zu können und in Thüringen eine Kampagne für das Impfen zu starten."