Mitteldeutschland Was die Agenda 2010 gebracht hat

Als Gerhard Schröder 2003 seine Reform verkündete, steckte Deutschland tief in einer Krise. Es herrschte Massenarbeitslosigkeit und nichts rührte sich. Deshalb wurden die Arbeitsämter umgestaltet, der Arbeitsmarkt flexibilisiert. Die strengen Regeln für Zeitarbeit wurden aufgehoben, Minijobs eingeführt, die Lohnnebenkosten gesenkt. Das alles zeigte schon bald Erfolge.

Arbeitslosenzahl in Thüringen stark gesunken

Die Reformen seien der Motor dafür gewesen, dass die Thüringer Unternehmen jetzt so gut da stünden, sagt die Sprecherin des Allgemeinen Arbeitgeberverbandes, Ute Zacharias. "Aus Sicht der Wirtschaft hat die Agenda 2010 dazu geführt, dass wir deutlich weniger Arbeitslose in Thüringen haben. Das heißt in Zahlen: 2005 hatten wir 210.000 Arbeitslose, 2016 sind es nur noch 77.200." Die Arbeitslosenzahlen haben sich auch in den beiden anderen mitteldeutschen Bundesländern mehr als halbiert. Maßgeblich auch durch die Agenda 2010.

Viele Sachsen in Niedriglöhne gedrängt

Doch dieser Erfolg sei durch Arbeitsverhältnisse erkauft worden, die nicht mal mehr vor Armut schützten, kritisiert der Landesgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Sachsen, Michael Richter. "Mit Blick auf Sachsen muss man sagen, dass die Ausweitung von Leiharbeit mit Niedriglöhnen gerade die Beschäftigten in die unteren Einkommensbereiche gedrängt hat, die vorher schon gering qualifiziert oder benachteiligt waren. Letztlich ist es auf deren Kosten erkauft worden, dass die Arbeitslosigkeit gesenkt wurde. Fast 20 Prozent der Bezieher von Arbeitslosengeld II gehen in Sachsen arbeiten."

Arbeitnehmer wieder selbstbewusster

Weil der Lohn nicht reicht, bekommen sie also zusätzlich Sozialleistungen. Mancher hält sich mit mehreren Minijobs über Wasser. Die Zahl solcher geringfügig Beschäftigter ist sofort nach Einführung der Agenda 2010 auch in Mitteldeutschland um 15 Prozent auf über 480.000 gestiegen. Auch Zeitarbeit und befristete Beschäftigung hätten zugenommen, sagt Enzo Weber, Professor am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. "Aber man muss auch sehen, dass sich die Trends eher wieder umgekehrt haben. Das liegt daran, dass wir mittlerweile keine Massenarbeitslosigkeit mehr haben, sondern die Arbeitnehmer wieder an einem längeren Hebel sitzen. Damit verbessern sich auch die Bedingungen wieder."

Zahl der Minijobber sinkt

In Mitteldeutschland sinkt demzufolge die Zahl der Minijobber. In Sachsen-Anhalt im Vergleich zu 2004 beispielsweise um gut neun Prozent. Hier gibt es nach den letzten Zahlen noch gut 110.000 Mini-Jobber. Die Schröder-Reform hat zwei Seiten: Der Wohlfahrtsverband verweist auf Kinder- und Altersarmut. Der Geschäftsführer der Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft Andreas Winkler auf Erfolge. "Wir haben uns im Wettbewerb auf der Welt ein Stück durchgesetzt. Gerade wir im Osten mussten besetzte Märkte aufbrechen. Und Schröder hat letztendlich Schwung in den Laden gebracht."

Der Erfolg der Agenda 2010 beruhe aber vor allem darauf, dass die Jobvermittlung umgebaut und effizienter gestaltet wurde und weniger auf dem Druck, der auf Arbeitslose ausgeübt wird, urteilt der Arbeitsmarktforscher Enzo Weber.