Obwohl Bund und Länder in den vergangenen Jahren tausende zusätzliche Stellflächen für Lkw an Autobahnen geschaffen haben, sind Parkplätze noch immer knapp. Dies und strikte Regelungen zu Lenk- und Ruhezeiten bringen die Fahrer seit Jahren in ein Dilemma – das nun erneut Todesopfer gefordert hat. So prallte am frühen Morgen des 29. Juni auf der Autobahn 4 bei Hainichen ein Pkw bei der Abfahrt auf den Parkplatz "Rossauer Wald" auf einen in der Zufahrt parkenden Lkw. Drei Menschen starben , ein vierter wurde schwer verletzt. Dass Lkw-Fahrer in ihrer Not die Parkplatz-Zufahrten als Stellfläche nutzen, komme immer wieder vor, bestätigte Jürgen Hasler vom Deutschen Speditions- und Logistikverband MDR AKTUELL. Er habe dabei auch schon von Fahrern gehört, dass dies teilweise von der Polizei sogar toleriert werde.

Neue Raststätte an der A 38 in Thüringen Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa

Seit dem Jahr 2008 wurden an A2, A14 und A38 rund 100 Stellplätze gebaut. Bis 2022 wolle man nun 270 Plätze an bestehenden Rastanlagen neu schaffen, heißt es aus dem Ministerium. Man hoffe auch auf 400 weitere an neu zu bauenden Parkplätzen, für die zum Teil die Planungen aber bisher noch gar nicht konkret seien.



In Sachsen fehlen mit aktuell rund 2.500 Lkw-Stellplätzen laut Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr momentan rund 200 - in der mittelfristigen Planung sind demnach jetzt 160 an der A4 bei Dresden. Bis 2015 seien vor allem an der A14 zwischen Leipzig und Dresden neue eingerichtet worden, an der A38 und der A4 bei Dresden.



In Thüringen gibt es aktuell 2.661 Lkw-Plätze an Autobahnen. Seit 2008 wurden 424 neue eingerichtet. Noch immer aber fehlen nachts etwa 200 Stellplätze, etwa an der A38 und vor allem an der A4 zwischen Jena und der Landesgrenze von Hessen. 2018 sollen an beiden Autobahnen 100 neue Parkplätze entstehen. In Planung sind neue Anlagen mit WC an der A4 bei Magdala und Tümmelsberg.