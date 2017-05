Es gehe viel zu langsam, kritisiert die rot-rot-grüne Parteijugend. Jusos, Linksjugend und Grüne Jugend möchten endlich ein Azubi-Ticket für Thüringen. Und auch die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD, Diana Lehmann, will so einen Fahrschein: "Das Ziel ist, dass wir ein Ticket haben für die Auszubildenden, das ihnen ermöglicht zwischen Wohnort, Berufsschulort und Ausbildungsort zu pendeln. Dass ich, wenn ich in Schmalkalden wohne, in Meiningen meine Ausbildung mache, aber in Erfurt zur Berufsschule muss, den Weg zwischen Schmalkalden-Erfurt-Meiningen über das Azubi-Ticket pendeln kann."