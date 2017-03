Wie die BaföG-Mittel verwendet werden, wird in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. Sachsen-Anhalt reichte zuletzt 15 Millionen Euro an die Hochschulen weiter, mit der Auflage, dass die Hälfte dafür genutzt werden muss, befristete Arbeitsverhältnisse in dauerhafte umzuwandeln. Thüringen nutzt einen Teil für die Sanierung von Wohnheimen des Studierendenwerks. In Sachsen wurde zuletzt ein großer Teil des Geldes gar nicht ausgegeben, kritisiert Claudia Maicher, hochschulpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion: "Es hat sich gezeigt, dass im letzten Doppelhaushalt bis Ende 2016 53 Millionen, die eingeplant waren, für die Hochschulen nicht verausgabt wurden."

Geld für Baumaßnahmen

Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) lässt das nicht gelten. Die Mittel seien zwar nicht ausgegeben, aber doch verplant worden. Finanziert werden damit unter anderem zwei große Bauten: das nationale Zentrum für Tumorerkrankungen an der Uniklinik Dresden und die Uni-Bibliothek in Freiberg. "Das ist bei Baumaßnahmen so, dass es zu Verzögerungen kommt und insofern werden die Mittel automatisch auch im nächsten Haushaltsjahr eingestellt, um diese Baumaßnahmen aus zu finanzieren. Diese Baumaßnahmen, die wir drin haben, die wären sonst jetzt nicht gekommen."

Eine Erklärung, mit der sich Grünen-Politikerin Maicher nicht zufrieden gibt: "Es ist ein Armutszeugnis für so ein Land wie Sachsen mit so einer reichhaltigen Forschungslandschaft, wenn man sagt, man kann notwendige Bauten, wie Bibliotheken, nicht finanzieren, wenn man nicht die BAföG-Mittel des Bundes nutzt, die nicht per Zweckbindung aber sehr deutlich in den Verhandlungen zwischen Bund und Ländern für die Finanzierung der Hochschulen vorgesehen waren."

Geld langfristig einsetzten

Wissenschaftsministerin Stange will mit dem Geld lieber gezielt Entwicklungen in den Hochschulen steuern. Das tut sie zum Beispiel über Fördertöpfe für bessere Honorare, bessere Arbeitsbedingungen und Inklusion."Wir haben – glaube ich – sehr klug eingesetzt diese Mittel, und eben nicht mit der Gießkanne über die Hochschulen ausgeschüttet, dann wäre das Geld irgendwann verschwunden im Gesamtbudget der Hochschulen."

Doch genau da gehöre das Geld hin, kritisiert Maicher: in die Grundfinanzierung und die dauerhaft anfallenden Aufgaben in Forschung und Lehre: "Für mich klingt das nach Misstrauen gegenüber unseren Hochschulen. Ich glaube, wenn man ihnen weiterhin über Anträge und Förderanträge kleine Programmetöpfe in den Länderhaushalt stellt, immer wieder befristet und immer wieder auf Antrag, dann können wir das Ziel nicht erreichen, das wir von unseren Hochschulen erwarten, nämlich diese Daueraufgaben verlässlich umzusetzen."

Die sogenannten BAföG-Mittel werden in Sachsen auch künftig für den Hochschulbereich verwendet, sagt Wissenschaftsministerin Stange. Die jetzige Finanzierungspraxis sei aber nicht in Stein gemeißelt, beim nächsten Doppelhaushalt werde neu darüber nachgedacht, was mit den rund 100 Millionen Euro gezielt oder dauerhaft finanziert werde.