Robert Habeck versteht Claudia Dalbert, denn er hat es selbst vor ein paar Jahren erlebt: Als Habeck grüner Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein wurde, sah es zunächst nach gedeihlicher Zusammenarbeit aus. Doch eines Morgens fuhr er auf dem Weg zur Arbeit an großen Plakaten vorbei: "Robert vernichtet Höfe". Der Konflikt sei nicht verwunderlich, meint Habeck. Denn die Bauern müssten als erstes daran denken, was ihre Betriebe abwerfen.

Habeck sagte. "Während Politik insgesamt vor allem an die Gesellschaft und volkswirtschaftlich denkt - und wir sehen eben zum Beispiel die Güllemenge, die insgesamt reduziert werden muss, oder den Verlust von Artenvielfalt - muss man irgendwo einen Raum finden, wo man sagt, wir verstehen eure Gründe – Ihr müsst aber auch unsere Gründe sehen. Und dann müssen wir uns irgendwie einigen, das ist der Schlüssel, dass man sich finden kann.“

Zumindest in Schleswig-Holstein sei man nach fast fünf Jahren zu einem kritisch-konstruktiven Dialog gelangt. Das dachte die hiesige grüne Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert eigentlich auch – bis zu dem Offenen Brief, in dem die Verbände eine "Scheinbeteiligung" kritisieren. Die grüne Ministerin kann das nicht nachvollziehen:

Der Arbeitsalltag zeigt eine gute, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Insofern hat mich dieser Brief komplett überrascht. Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert MDR

Nehring: Bauern wollen mitreden

Aber der Zeitpunkt ist wohl nicht zufällig: Denn gerade wird im Landtag über den Haushalt für dieses und nächstes Jahr verhandelt. Das beschäftigt die Bauern, bestätigt Wolfgang Nehring. Er ist Vorsitzender des land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbandes: "Dort werden Pflöcke eingeschlagen für die finanzielle Ausstattung in der nächsten Zeit. Und wenn wir merken, dass Hinweise, die wir gegeben haben, nicht genügend berücksichtigt werden, dann wollen wir uns schon dort einbringen."

Dalbert: Stellen nicht nur im Umweltschutz

Dabei geht es um fehlendes Personal. In den Landesämtern für Forsten und Landwirtschaft wurde in den vergangenen Jahren drastisch abgebaut. Und nun lege die neue grüne Hausspitze den Fokus auf Naturschutz – vielen Landwirten sei das ein Dorn im Auge. So gebe es für ein Umweltsofortprogramm 100 neue Stellen.

Dalbert betonte aber, davon solle nicht nur der Umweltschutz profitieren. Mehr als 30 Stellen wolle sie in den Bereich Landwirtschaft und Forst geben, weil sie als Ministerin für alle Bereiche Verantwortung trage.

Lenz: Krisen an der Wurzel packen

Dalbert hofft beim Treffen am Donnerstag auf eine klärende Aussprache. Aber längst nicht alle in der Landwirtschaft sind so kritisch. Zum Beispiel beim Milchbauernverband: Die Kritik am Personalabbau sei zwar verständlich, das hätten aber Dalberts Vorgänger zu verantworten.

Und Milchbauer Frank Lenz findet, die neue grüne Ministerin mache das ganz ordentlich – zum Beispiel wie sie auf die niedrigen Milchpreise reagiert habe. Der Dialog finde in jedem Fall statt und in Bezug auf die Milchbauern könne er nur bekräftigen, dass dort eine vernünftige Politik verfolgt werde, welche die Krisen-Ursachen an der Wurzel packe und auch bekämpfe. Der offene Brief direkt an den Ministerpräsidenten sei jedenfalls nicht glücklich, zumal wenn man darin ein faires Miteinander fordere.