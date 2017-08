Im Freistaat Sachsen sollen in diesem Jahr mehr als 780 Millionen Euro in den Straßenbau fließen. Die Bausaison, die von Ostern bis Oktober dauert, ist auf ihrem Höhepunkt. Den Überblick hat nach eigenen Angaben das Landesamt für Straßenbau und Verkehr.

Sprecherin Isabell Siebert erklärt, das Amt stimme sich mit den Behörden im Land ab: "In Sachsen sind das insgesamt 64 Verkehrsbehörden in den Landkreisen und in den größeren Städten, die eigenverantwortlich agieren. Die sind dafür zuständig, die Sperrerlaubnisse zu erteilen. Sie müssen alle, die bauen möchten, unter einen Hut zu kriegen, ohne dass der Verkehr zum Erliegen kommt."

Trotzdem müssen gelegentlich auch Baumaßnahmen wieder gestoppt werden. Das sei zuletzt im Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge der Fall gewesen, sagt Siebert: "Der Landkreis hat gesehen, dass das für eine Tourismusregion eine sehr große Belastung ist. In den Hochsaisonmonaten Juli und August können nicht mehrere Zufahrtswege in die Sächsische Schweiz mit Baustellen versehen werden."

Die Staatsstraße wird nun frühestens in zwei Jahren erneuert. Insgesamt funktioniere die Abstimmung in Sachsen aber recht gut, sagt Markus Löffler vom ADAC: "In den vergangenen Jahren musste man den Bauamtsleiter von der Nachbargemeinde kennen und sich durchtelefonieren. Man musste erfragen, was bei den Nachbarn geplant ist. Mittlerweile sind wir da unter dem großen Stichwort Digitalisierung auch ein Stück weiter. Es gibt das Baustelleninformationssystem." Dort speicherten Kreise und Land Baustellen selbst ein. Man könne sich sich sehr gut einen Überblick verschaffen, wann und wie lange gebaut werde, so Löffler.