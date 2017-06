Strategien gegen Lehrermangel Bayerische Lehrer für Sachsen

Die Zahlen klingen dramatisch. Sachsen hat zum neuen Schuljahr 1.400 Lehrerstellen zu besetzen. Davon sind bis jetzt, zwei Monate vorher, gerade mal 865 besetzt. Angesichts dieses Mangels ist kaum jemand abgeneigt, wenn es darum geht, frisch ausgebildete Lehrer aus Bayern nach Sachsen zu locken. "Es ist grundsätzlich erstmal positiv, dass man überhaupt was versucht", sagt die bildungspolitische Sprecherin der SPD im Landtag, Sabine Friedel.

Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth habe durchaus recht, wenn sie sage, in Bayern gebe es einen Überschuss an Lehrern. Allerdings, so schränkt die SPD-Politikerin ein, gelte das vor allem für Gymnasiallehrer. Und das sei nun gerade die Lehrerart, bei der der Mangel in Sachsen am niedrigsten sei. Bei den Grund- und Mittelschullehrern sehe das eher schlechter aus.

Qualifiziert genug?

Bleibt außerdem die Frage, wie qualifiziert die angehenden Lehrer sind. Schließlich geht es um jene, die in Bayern abgelehnt wurden. Sorgen um ihre Qualifikation macht sich Friedel aber nicht.

Wenn man sich die Einstellungsnoten in Bayern anschaut, dann sind die relativ hoch. Das heißt, Bewerber, die dort nicht genommen werden, haben trotzdem gute Noten. Sabine Friedel, bildungspolitische Sprecherin (SPD)

Friedel bezweifelt nur, dass viele Lehrer aus Bayern abgeworben werden können. Einen Versuch sei es aber wert. Das sieht auch Ursula-Marlen Kruse so. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen (GEW) sagte, jede ausgebildete Lehrkraft, die nach Sachsen komme, sei herzlich willkommen.

Umstrittene Gehaltszulage

Allerdings glaubt auch sie nicht, dass ein paar Lehrer aus Bayern das Personalproblem an Sachsens Schulen lösen können: "Ich habe Zweifel daran, dass Lehrkräfte aus Bayern in der Größenordnung gewonnen werden können, wie das in Sachsen notwendig wäre", so Kruse. "Wir bräuchten ja, um den Lehrerbedarf zu decken, mehrere hundert Lehrkräfte aus Bayern. Das kann ich mir schlichtweg nicht vorstellen."

Zudem sei es starker Tobak, dass die Lehrer aus Bayern mit einer Gehaltszulage von 595 Euro geködert würden, die sächsische Lehrer nicht bekämen. Dennoch, so Kruse, könnten viele in Bayern abgelehnte Lehrer trotzdem lieber nach Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz ziehen. Sie würden dort noch immer viel besser bezahlt als in Sachsen. Die GEW fordert deswegen weitere Maßnahmen. Neben dem Werben von Lehrern aus anderen Bundesländern könne man auch darüber nachdenken, sie aus dem Ausland holen, so Kruse. Und natürlich müsse die Bezahlung in Sachsen thematisiert werden.

Qualitätseinbußen durch Quereinsteiger?