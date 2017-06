Besonders viele Polizisten warten in Sachsen-Anhalt auf eine Beförderung.

Besonders viele Polizisten warten in Sachsen-Anhalt auf eine Beförderung.

Besonders viele Polizisten warten in Sachsen-Anhalt auf eine Beförderung. Bildrechte: dpa

Beförderungsstau soll abgebaut werden Tausende Beamte in Sachsen-Anhalt warten auf Beförderung

Hauptinhalt

Beamten-Laufbahn: Was ein bisschen altmodisch klingt, gehört eigentlich zum Prinzip der öffentlichen Verwaltung. Ein Beamter kann sich nach einigen Jahren für höhere Aufgaben qualifizieren und befördert werden. Mehr Verantwortung, mehr Geld – aber wegen knapper Kassen funktioniert das nicht immer. In Sachsen-Anhalt ist mittlerweile ein Beförderungsstau entstanden, den die Landesregierung jetzt angehen will.

von Vera Wolfskämpf, MDR AKTUELL