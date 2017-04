Pensionierungswelle Thüringen hat ein Beamtenproblem

Beamte kosten in ihrer aktiven Dienstzeit keine Sozialabgaben – keine Rentenversicherung, keine Arbeitslosenversicherung. Deshalb sind sie für das Land billiger als einfache Angestellte. Im Ruhestand kehrt sich das allerdings um, denn für die Beamtenpensionen ist einzig und allein der Staat zuständig. In Thüringen werden diese Ausgaben bis zum Jahr 2032 explodieren - von derzeit rund 160 Millionen jährlich auf dann 700 Millionen jährlich. Finanzministerin Heike Taubert denkt deshalb um: "Bisher haben wir in Thüringen, wie viele andere Bundesländer auch, einen sogenannten Pensionsfond, in den sowohl der Freistaat als auch Beamtinnen und Beamte mit einem Verzicht eingezahlt haben. Wir merken aber, dass wir aufgrund der Niedrigzinsphase auch andere Modelle anbieten müssen. Und haben uns überlegt, einen Wechsel vorzunehmen."

Konkret heißt das: Statt für die Beamtenpensionen zu sparen, will Finanzministerin Taubert jetzt 5.500 Euro pro neuem Beamten und Jahr ausgeben, um den Thüringer Schuldenberg abzubauen. Eine Idee, die der Rechnungshof sinnvoll nennt. Helmut Liebermann vom Beamtenbund dagegen macht sich auch Sorgen. Denn: Wenn Altersbezüge vorab zur Schuldentilgung ausgegeben werden, geht diese Rechnung nur dann auf, wenn eine spätere Landesregierung sich auch daran erinnert. Liebermann will dabei nicht nur auf Vertrauen setzen: "Unser Anliegen besteht darin, eine Sicherheit zu erhalten, dass diese Mittel tatsächlich verbindlich zur Pensionszahlung mit einzusetzen sind. Diese Sicherheit ist nach dem aktuellen Stand leider nicht gegeben."

Der Beamtenbund will, dass das neue Pensions-Konzept nicht nur ein einfaches Gesetz wird, sondern in die Landesverfassung kommt und damit schwerer wieder zu kippen wäre. Und auch der Thüringer Bund der Steuerzahler fordert diesen Verfassungsanker. Landesgeschäftsführer Wolfgang Mahrle verlangt das, weil es dem Thüringer Landeshaushalt nicht immer so gut gehen werde wie heute: "Wenn dann das Geld der Politik fehlt, dann hat sie in der Regel immer zu neuen Schulden gegriffen. Das ist aber ab 2020 für die Länder verwehrt. Und gedacht mit den 5.500 Euro habe ich dann ein Ventil, wenn ich das wegfallen lasse." Und dann gäbe es in der Thüringer Zukunft weder Schuldentilgung noch Rücklagen für alternde Beamte.