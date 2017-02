Sachsen-Anhalt Beförderungsstau bei der Polizei

Jeder Vierte der rund 6.000 Polizisten in Sachsen-Anhalt wartet auf eine Beförderung. Das sorgt für eine Menge Frust, erzählt der Gewerkschafter und Polizist Ingo Neubert: "Wir sehen, dass dieses Frustthema sich immer weiter potenziert, weil zum Beispiel viele Leute mit Dienstgeschäften beauftragt, dann die Arbeit erledigen und nicht mal beförderungswürdig werden. Das bedeutet für die Kollegen eine Verscheißerung für viele Jahre.“

Auch Innenminister Holger Stahlknecht ist damit nicht zufrieden. Der CDU-Politiker erklärt:"Wir haben einen Beförderungsstau in der Polizei und zwar nicht jetzt erst, sondern seit Jahren. Der liegt bei sechs Millionen Euro, in dieser Höhe müsste befördert werden. Wir hatten letztes Jahr einen Betrag von rund 1,3 Millionen Euro, sodass man schon sieht, dass wir nicht alle befördern konnten." Konkret: Für mehr als 1.500 Polizisten hätte eine Beförderung angestanden. Nur 350 haben sie tatsächlich bekommen.

Die Gewerkschaft der Polizei fordert, dass Sachsen-Anhalt das Problem grundsätzlich angeht. Alle Stellen müssten mit dem zugehörigen Gehalt ausfinanziert sein. Dann würde jeder Polizist, der aufsteigt, auch entsprechend bezahlt. Was sagt Innenminister Holger Stahlknecht dazu? "Ich war am Anfang von dieser Idee sehr überzeugt, bis ich die Zahlen gehört habe. Dann habe ich mit dem Finanzminister gesprochen und als der 70 Millionen Euro gehört hat, wurde er blass. Man muss ganz ehrlich sagen, es gibt Dinge, die so nicht umsetzbar sind, weil es der Haushalt nicht hergibt."