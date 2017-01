Integration von Flüchtlingen Noch nicht fit für eine Ausbildung

Integration von Geflüchteten ist eine langwierige Aufgabe. Zwei wichtige Schritte: Deutsch lernen und eine Arbeit finden. Doch so einfach ist das nicht. In einem hochentwickelten Land wie Deutschland gibt es vergleichsweise wenige Hilfsjobs. Gebraucht werden Fachkräfte. Und dafür bringen viele Asylbewerber nicht die Qualifikation mit. Sie müssten also erstmal die Schulbank drücken. Aber wo? In Sachsen fehlen noch Angebote für junge, erwachsene Ausländer. Doch daran wird gearbeitet.

von Ine Dippman, MDR AKTUELL