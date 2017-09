Gleichstellung Streit über Frauenquote in Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

In vier Jahren soll in Sachsen-Anhalt jeder zweite Chefposten mit einer Frau besetzt sein – zumindest in der öffentlichen Verwaltung. Von dieser 50-Prozent-Quote war das Land bisher recht weit entfernt. In diesem Jahr sah die Zahl plötzlich viel besser aus und lag bei gut 47 Prozent. Der Grund: Die Regierung bezieht in die Statistik nun auch Schulleiterinnen mit ein. Das sorgt für Diskussionen. Die Quote werde so schöngerechnet, beschweren sich Frauenverbände.

von Vera Wolfskämpf, MDR AKTUELL Landeskorrespondentin für Sachsen-Anhalt