Schulschwänzer in den Knast Die Beugehaft für Lernunwillige ist umstritten

Hauptinhalt

In Deutschland herrscht Schulpflicht. Sogenannte Schulverweigerer, also notorische Schulschwänzer, können in letzter Konsequenz sogar in Beugearrest genommen werden. Sprich: In den Knast kommen. Das passiert gar nicht so selten. Allein in Sachsen-Anhalt gab es vergangenes Jahr 192 Fälle. Zum Vergleich: 2010 waren es 343 Fälle. Die Tendenz ist also leicht rückläufig. Unter Fachleuten ist das Verfahren jedoch umstritten. Ein Besuch bei Schulschwänzern hinter Gittern.

von Sebastian Hesse, MDR AKTUELL