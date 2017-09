Manchmal ziehen sie gemeinsam ins Feld: Schwarz-Rot in Sachsen, Schwarz-Rot-Grün in Sachsen-Anhalt und Rot-Rot-Grün in Thüringen. Zu dritt haben die Länder im Bundesrat beispielsweise erreicht, dass die regionalen Außenstellen der Stasi-Archive bleiben.

Auch wenn es um den Erhalt eines Entschädigungsfonds für DDR-Heimkinder geht, sollen mitteldeutsche Parteibücher keine Rolle spielen. Sachsens Staatskanzleichef Fritz Jaeckel bekommt dabei Unterstützung aus Thüringen.

Ich stelle fest, dass wir bei Themen, die einen spezifischen Bezug auf Ostdeutschland haben, gut zusammenarbeiten. Fritz Jaeckel, Staatskanzleichef Sachsen

Im Alleingang geht im Bundesrat ohnehin nichts. Das wissen alle Länder. Und auch wenn Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ihre jeweils vier Stimmen zusammenwerfen, ergibt das gerade mal ein Drittel der erforderlichen Beschluss-Mehrheit. Deshalb versuchen alle Länder, thematische Initiativen zu starten und Mitstreiter zu finden.

Eine Linie zu finden wird schwieriger

Durch jüngste Landtagswahlen sei das schwieriger geworden, meint Malte Krückels, Thüringens Bevollmächtigter beim Bund: "Wir haben in der gesamten Bundesrepublik inzwischen 13 verschiedene Regierungskoalitionen in 16 Ländern. Insofern ist das Suchen nach Mehrheiten im Bundesrat schwieriger geworden." Das werde sich wohl auch in den nächsten vier Jahren nicht ändern.

Die Einigkeit der mitteldeutschen Länder endet im Bundesrat bei Themen wie Asyl oder Sicherheit. Bei Video- oder Handyüberwachung positioniert sich Thüringen unter Rot-Rot-Grün nicht. Daraus macht Staatssekretär Malte Krückels kein Geheimnis. "Das sieht der Koalitionsvertrag auch so vor. Wenn man sich nicht einigen kann, dann kommt es zu einer Enthaltung." So sei es allerdings in allen Bundesländern, nicht nur in Thüringen.

Sachsen-Anhalt will keine Symbolpolitik

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zu heiklen Themen hört man auch aus dem schwarz-rot-grünen Sachsen-Anhalt wenig. Anträge von dort drehen sich eher um Arbeitsschutz oder man erklärt sich gegen mehr Fernsehwerbung.



Sachsen-Anhalts Staatskanzleichef Rainer Robra meint: Sein Bündnis tue sich immer dann nicht mit roten Landesregierungen zusammen, wenn die den Bundesrat mal wieder zur Oppositionsbühne gegen Merkel machten. "Wir überlegen uns im Zweifel dreimal, ob wir einen politischen Konflikt, der auf Bundesebene spielt, ins Land holen." Man wolle nicht nur symbolisch "irgendeinen gemeinsamen Antrag auf Bundesebene" durchbringen, mit dem Wissen, dass er "am Ende dort in den Ausschüssen versauert." Rainer Robra nennt das "Schaufensterpolitik".

Thüringen will aufmerksam machen

Anders in Thüriingen: Der Freistaat startete den aussichtslosen Versuch, Cannabis zu legalisieren. Der Thüringer Staatssekretär Malte Krückels meint dazu: "Mit den jetzigen Mehrheits-Verhältnissen im Bund wird das natürlich nicht passieren. Aber es geht auch um Aufklärung, um bestimmte Themen in der politischen Diskussion zu halten."

Sachsen will so viel wie möglich

Deutlich weniger ideologisch agiert Rot-Schwarz aus Sachsen. Das zeigt deren Themenspektrum. Von Styroporentsorgung bis Asylrechtsverschärfung ist alles dabei. Ein Strategie gebe es aber nicht, mein Sachsens Staatskanzleichef Fritz Jaeckel. "Ich kann nur für uns sagen, dass die Bundesrats-Präsidentschaft von Stanislaw Tillich in unseren Ministerien den Blick dafür geschärft hat, welche wichtige Bedeutung der Bundesrat für uns als Land hat." Denn damals wurde in Sachsen mit Nachdruck die Parole ausgegeben, sich besonders im Bund einzubringen. Rein quantitativ hat das auch geklappt.