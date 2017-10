Es ist lange her, dass Bundeskanzler Helmut Kohl im Osten gefeiert wurde. 27 Jahre später ist jede Euphorie verflogen. Nur mit knapper Mehrheit finden Westdeutsche, dass Ost und West inzwischen zusammengewachsen sind. Wogegen eine knappe Mehrheit im Osten meint, dass das Trennende nach wie vor überwiegt. So eine aktuelle Forsa-Umfrage und Iris Gleicke muss als Ost-Beauftragte der Bundesregierung die Deutsche Einheit regelrecht verteidigen.

Gleicke: "Es geht nicht um Dankbarkeit"

Sie meint, dass in den letzten 27 Jahren unglaublich viel erreicht worden sei. Sie wünscht sich deshalb ein bisschen mehr Stolz der Ostdeutschen auf diese Leistung.

Iris Gleicke wünscht sich mehr Stolz von den Ostdeutschen. Bildrechte: dpa Man sage immer, es sei ein Transformationsprozess gewesen. In Wahrheit sei aber kein Stein auf dem anderen geblieben. Der Osten wurde von Grund auf mit viel Geld erneuert.



Wie wäre es angesichts dieser Investitionen also mit etwas mehr Dankbarkeit statt mit viel Anspruchsdenken? Iris Gleicke kennt dieses Argument-West und reagiert allergisch. In ihren Augen sei das Quatsch.



Es gehe dabei nicht um Dankbarkeit. Gleicke klagt in diesem Zusammenhang über Wissenschaftler, die gerne zu "Tagen der deutschen Einheit" um die Ecke kämen und erzählen würden, wie viel Fantastilliarden der "Aufbau Ost" gekostet habe.

Die 'Verkehrsprojekte Deutsche Einheit' sind auch in Bayern gebaut worden. Iris Gleicke, Ostbeauftragte der Bundesregierung

Ost und West noch immer politisch getrennt

Was im Rückblick in Vergessenheit geraten könnte, sind diese Daten aus den ersten Einheitsjahren, die der Soziologe Stefan Mau von der Berliner Humboldt-Uni nennt. In Ostdeutschland sei innerhalb von zweieinhalb oder drei Jahren die Geburtenrate um 60 Prozent gefallen, die Zahl der Eheschließungen um 70 Prozent.

Fast 70 Prozent der Personen hätten hier ihren Arbeitsplatz verloren oder hätten sich beruflich neu orientieren müssen. Ein Vierteljahrhundert später hinken Löhne und Produktivität Ost immer noch deutlich hinterher.

Keine Bindung zu bundesdeutschen Parteien

Schaut man sich die Ergebnisse der jüngsten Bundestagswahl auf einer Deutschlandkarte an, dann sind die Gebiete Bundesrepublik alt und DDR politisch immer noch deutlich voneinander zu unterscheiden.

Wahlforscher Roberto Heinrich von Infratest dimap sagt über das Wahlgebiet Ost, dass es nach der Wende keine entsprechenden Bindungen zu den bundesdeutschen Parteien gegeben habe. Sie hätten sich aber auch im Laufe der Jahrzehnte nicht wirklich aufgebaut. Eine weitere Rolle spielt für ihn gerade mit Blick auf die AfD, dass es im Osten eine kritischere Haltung zur Migration gibt.

Es drückt sich immer noch die Abgeschlossenheit der früheren DDR-Gesellschaft, das Nicht-Eintrainieren des Umgangs mit Minderheiten, aber auch mit fremden Kulturen in den entsprechenden Einstellungen aus. Roberto Heinrich, Wahlforscher

Exotisierung des Ostens in den Medien

Und es fehlt im Jahr 28 der Deutschen Einheit am gegenseitigen Verständnis, vielleicht an der gegenseitigen Neugier. Soziologe Steffen Mau hat beobachtet, dass nicht mit, sondern vor allem übereinander geredet wird: "Wenn man zum Beispiel Medien beobachtet im Fernsehen, Radio und Zeitung und man Artikel über den Osten liest, dann gibt es eine Art von ethnologischer Betrachtung des Ostens. Was machen die denn da in Sachsen? Wie tickt der Ostdeutsche? Warum wählen die dort so?"



Mau würde sich wünschen, dass ostdeutsche Journalisten mit einem ähnlichen ethnologischen Blick nach Hessen oder nach Niedersachsen fahren würden.

Ich glaube, die Exotisierung des Ostens erzeugt auch immer wieder ein neues Fremdheitsgefühl, als seien das Teile des Landes, die nicht unbedingt dazugehören oder über die wir kein Wissen hätten. Steffen Mau, Soziologe

Junge Menschen glauben an die Einheit

Und doch: Die deutsche Einheit kommt. Dass wir zu einem Volk zusammengewachsen sind, findet zwar nicht einmal die Hälfte der über 60-Jährigen, dagegen aber die übergroße Mehrheit der Unter-30-Jährigen.