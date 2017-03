Bildungsempfehlungen in Sachsen Wo du wohnst, heißt, wie du lernst

Rund 30.000 Viertklässler in Sachsen bekommen am Mittwoch ihre Bildungsempfehlung. Wer aufs Gymnasium will, braucht in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht mindestens einen Notendurchschnitt von 2,0 und darf in keinem dieser Fächer eine Vier haben. Das haben im vergangenen Jahr 47 Prozent der sächsischen Viertklässler geschafft. Doch schaut man genauer hin, zeigt sich, dass es von Schule zu Schule massive Unterschiede gibt.



von Ine Dippmann, MDR AKTUELL