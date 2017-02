72 Jahre nach der Bombardierung Dresden auf der Suche nach seiner architektonischen Identität

Am 13. Februar gedenken Menschen in Dresden der Opfer des Zweiten Weltkrieges. Sie erinnern an die Verbrechen der Nationalsozialisten und an die Bombardierung der Stadt vor 72 Jahren. Auch wenn keine Ruine in der Innenstadt mehr an daran erinnert - die Spuren sind noch da. Der Wiederaufbau der Stadt hält an.



von Ine Dippmann, MDR AKTUELL