Mangelnder Brandschutz Wenn es brennt, sind viele Schulen hilflos

Im Klamaukfilm "Hurra, die Schule brennt!" aus den 60er-Jahren landet eine Zigarette im Papierkorb, kurz darauf liegt das Schulgebäude in Schutt und Asche, die Schüler jubeln. In der Realität wäre das sicher nicht so lustig. Deshalb gibt es den Brandschutz. Doch viele Schulen in Sachsen entsprechen den Anforderungen nicht.

von Lydia Jakobi, MDR AKTUELL