Nach Hochhausbrand in London Diskussion um brennbares Dämmmaterial in Mitteldeutschland

Der Brand in einem Londoner Hochhaus facht auch in anderen Ländern die Diskussion um den Brandschutz an. In Deutschland hat jetzt Bayerns Innenminister Joachim Hermann von der CSU die Frage aufgeworfen, ob der Brandschutz unter dem Trend zur enormen Dämmung an Wohnhäusern gelitten hat. Energetische Gebäudesanierung heißt das Stichwort. Was sagen Experten, Feuerwehr und Politik?

von Anne-Marie Kriegel, MDR AKTUELL