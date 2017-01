Was heute Mittag in Buchenwald passieren wird, kann keiner voraussehen. Alle Beteiligten sind in Alarmbereitschaft. Obwohl Björn Höcke von der Gedenkstätte Buchenwald zur Persona non grata erklärt wurde, kündigte der AfD-Landeschef an, am Gedenken auf dem ehemaligen KZ-Gelände teilnehmen zu wollen.