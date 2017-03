Die Bühl-Brüder Einer CDU, der andere AfD

Im Sommer 2016 steht Marcus Bühl in kurzen Hosen auf einer Leiter. Er hängt für den Landtagswahlkampf der AfD Plakate in Mecklenburg-Vorpommern auf. Die 500 Kilometer von Ilmenau nach Schwerin ist er damals gerne gefahren, "weil die AfD Tabuthemen anspricht, die in anderen Parteien so nicht mehr angesprochen werden. Beispielsweise die Asylkrise, die Eurokrise oder die sogenannte Energiewende." Marcus Bühl hat die großen Parteithemen verinnerlicht. Er arbeitet seit Jahren hauptberuflich für die AfD. Er ist Mitarbeiter eines Landtagsabgeordneten aus dem Ilm-Kreis.

Im Ilm-Kreis hat sein kleiner Bruder Andreas Bühl schon mit 27 Jahren ein Direktmandat als CDU-Abgeordneter geholt. Mit 18 war er in die Union eingetreten, um Angela Merkel zu unterstützen: "Ich war von Gerhard Schröder und der Art, wie er aufgetreten ist, nicht überzeugt. Dieses Herablassende! Für die CDU habe ich mich entschieden, weil man bei uns in der Familie schon immer eher bürgerlich-konservativ am Abendbrottisch diskutiert hat."

Probleme lösen oder Probleme verschweigen?

Während Andreas Bühl also wegen Merkel in die CDU kam, geht sein zehn Jahre älterer Bruder Marcus gegen Merkel auf die Straße. Und das ist nicht der einzige Grund, warum der eine mit der Partei des jeweils anderen wenig anzufangen weiß. CDU-Mann Andreas Bühl hält die Thüringer AfD für politisch brandgefährlich:

Sie versucht, die Menschen zu verunsichern, um sie auf ihre Seite zu ziehen. Das ist ganz und gar nicht unser Verständnis von Politik. Wir suchen nach Lösungen und nicht nach Problemen. Andreas Bühl, CDU

AfD-Bundestagskandidat Marcus Bühl meint dagegen, die CDU diskutiere nur mit Scheuklappen:

In der CDU wird das, was von den Bürgern auf der Straße und teilweise an der Basis zu hören ist, gar nicht nach oben getragen und auch nicht entsprechend politisch gelebt. Das ist in der AfD ganz ganz anders. Marcus Bühl, AfD

Familie bleibt Familie

Allerdings gibt es auch Schnittmengen zwischen den Brüdern: Beide wollen den Ilm-Kreis voranbringen, beide wollen soziale Marktwirtschaft ohne Regelungswut und beide schreiben mitten in der Nacht noch Mails, weil sie von ihrer Sache so überzeugt sind, dass es keinen Feierabend gibt.

Treffen die Brüder aufeinander, gibt es trotz der politischen Differenzen ein Auskommen. Andreas sagt: "Wenn man weiß, dass es in gewissen Punkten politische Unterschiede gibt, die man nicht überwinden wird, tut es gut, dass man diese Themen nicht unbedingt zu Hause beim Geburtstags-Kaffeetrinken diskutiert."

Sein Bruder Marcus sieht das ähnlich: "Das ist okay so. Wir sind schließlich beide Demokraten, denke ich. Und es gibt genügend andere Themen, wo man sich dann ausbreiten kann." Die Eltern der Bühl-Brüder waren übrigens nie in einer Partei.