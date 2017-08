Sachsen Landtag entscheidet über Burka-Verbot

Hier in Deutschland kennt allein das Bundesland Hessen ein Burka-Verbot. Doch das gilt ausschließlich für den öffentlichen Dienst. Die CDU ist einer Ausweitung nicht abgeneigt. Aus ihren Reihen gibt es unverhohlene Sympathien für ein generelles gesetzliches Verbot von Burka und Nikab, also von Ganzkörper- und Gesichtsschleiern.

AfD-Fraktionschefin Frauke Petry hat zwar nicht ernsthaft mit Unions-Unterstützung gerechnet. Sie gibt sich trotzdem verschnupft: "Ich glaube, es geht im Kern darum, ob man es tatsächlich ernst meint, Fehlentwicklungen in diesem Land zu korrigieren – so wie wir das tun – oder ob es um Gesichtswahrung der bereits etablierten Parteien geht." Ihrer Meinung nach würde das dazu führen, dass "gute Ideen aus den Reihen der anderen Parteien nicht durchgesetzt werden, weil man Angst hat, in der Öffentlichkeit zugeben zu müssen, dass man massive Fehler gemacht hat."

Petry weiß natürlich, dass nicht nur die sächsischen Regierungsparteien CDU und SPD die Initiative zum Burka-Verbot abwürgen werden, sondern auch die Opposition. Sarah Buddeberg, die parlamentarische Geschäftsführerin der Linken, meint, das Gesetz treffe nicht den Kern. Sie findet eine andere Frage interessanter: "Worum geht es eigentlich, wenn es darum geht, Frauen zu helfen, die sozusagen in der patriarchalen Unterdrückung leben? Denn so ist ja die Argumentation." Und dann müsse man sich erst einmal überlegen, was so ein Verbot bedeuten würde: "Das führt einfach dazu, dass sie sich in der Öffentlichkeit nicht mehr so bewegen können, wie sie das aus ihrer eigenen religiösen Überzeugung wollen oder müssen."