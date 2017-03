Die Kopfstützen in seinem Auto haben schwarz-rot-goldene Bezüge, Überbleibsel einer WM, sagt Ingo Gondro. Für ihn gehört der positive Patriotismus zur konservativen CDU. Seit er 1990 in die Partei eingetreten ist, habe die sich jedoch verändert: "Und wir haben dann erlebt, dass die CDU all diese Werte nach und nach über Bord gekippt hat. Wenn ich über den Wehrdienst spreche, über die Familienpolitik, das Thema innere Sicherheit, bis hin zur Flüchtlingsfrage – 'Wir schaffen das'. Das war wohl dann das i-Tüpfelchen."

Wie er, als einfaches Mitglied an der Basis, fühlten sich viele in der Partei mittlerweile heimatlos. Ingo Gondro rechnet mit mehr als 70 Teilnehmern, wenn sich der "konservative Kreis" kommende Woche gründet.

Gegengewicht zu Haseloff ohne Annäherung an AfD

In der CDU wird das mit gemischten Gefühlen beobachtet. Aus Parteikreisen ist zu hören, dass ausgerechnet Reiner Haseloff die Bewegung kritisch sieht. Der Ministerpräsident gehört zur "Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft" in der CDU, dem christlich-sozialen Flügel. Aber nach außen erklärt der Landesvorstand, verschiedene Strömungen in der Partei seien wichtig. Deshalb unterstütze man den "konservativen Kreis", sagt Generalsekretär Sven Schulze. "Wir sind an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu weit nach links gerückt und haben vielleicht rechts zu sehr eine Lücke gelassen, die jetzt hier in Sachsen-Anhalt auch die AfD genutzt hat."

Eine Sorge weist Ingo Gondro entschieden zurück: Der "konservative Kreis" wolle sich nicht der AfD annähern; die Partei sei zu stark von Rechten beeinflusst. Die Koalition mit SPD und Grünen würden jedoch auch viele kritisch sehen: Die CDU müsse als stärkster Partner den größten Einfluss haben. Das will der konservative Kreis selbstbewusst vertreten – und strebt dafür einen Platz im Landesvorstand an.

Bundesweite Bewegung in der CDU

Die Kritik teilen nicht alle in der CDU. Tobias Krull ist einer der wenigen in der Landtagsfraktion, die wie Haseloff zur christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft gehören. Es sagt: "Ich sehe es nicht so, dass wir uns zu weit in die Mitte oder nach links bewegt haben. Wir haben uns einfach auch für neue Wählerschichten geöffnet." Die CDU sei eine Volkspartei – dort hätten christlich-soziale wie auch konservative ihren Platz. Außerdem mahnt Krull: Man habe einen gemeinsamen Koalitionsvertrag und der gelte. "Es geht darum, zu zeigen, dass wir regierungs- und handlungsfähig sind und uns nicht gegenseitig zerreden an der Stelle."

Ingo Gondro sagt, er wolle die CDU nicht spalten, sondern stärken: "Es wäre schon schön, wenn Frau Merkel ihren Kompass neu justiert und das auch auf Landesebene passiert. Da möchte ich gar nicht davon sprechen, dass man irgendwelche Personen austauscht. Wichtig ist, dass der Inhalt wieder stimmt." Damit spiegelt der "konservative Kreis" in Sachsen-Anhalt eine deutschlandweite Bewegung. Ende März wollen CDU-Konservative in Schwetzingen eine bundesweite Plattform gründen.