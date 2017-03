CDU in Sachsen Bedrängt von links und rechts

Selten sieht man Sachsens CDU-Chef Stanislaw Tillich so gelöst wie vor einer Woche bei der "Denkfabrik" der CDU auf dem Flughafen Dresden. Man fragt sich: Ist das alles nur Show? Tillich erzählt, worüber er und seine Partei in Sachsen so nachdenken: "Man ist bereit, die Herausforderungen des Bundestagswahlkampfes anzunehmen. Wir wissen, dass es diesmal deutlich anstrengender wird. Wir haben politische Wettbewerber: Die einen, die zurzeit einen Höhenflug erleben, und die anderen, die glauben, dass sie die Menschen mit einfachen Antworten befriedigen können." Und die CDU steht zwischen den Fronten.

Momentan wird viel politisch diskutiert - in den Familien, den sozialen Netzwerken und auf der Straße. Die meisten Parteien profitieren davon und gewinnen Mitglieder. Nicht so die CDU in Sachsen: In den vergangenen drei Jahren sind zwar rund 1.000 neue Mitglieder in die Union eingetreten - mehr als 1.600 haben die Partei in dieser Zeit aber auch verlassen. Die CDU hat nun weniger als 11.000 Mitglieder.