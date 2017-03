Der Lehrermangel – in der Region Chemnitz ist er besonders gravierend. Als im vergangenen Jahr neue Lehrer eingestellt wurden, gab es so wenige reguläre Bewerber, dass 75 Prozent der freien Stellen an den Oberschulen mit Seiteneinsteigern besetzt werden mussten. "Die gesamte Region Chemnitz, insbesondere die Landkreise haben enorme Probleme, Lehrer nach ihrem Studium in Leipzig und Dresden, wieder zurück in die Region zu holen“, beklagt der Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz, Hans-Joachim Wunderlich.

Wunderlich und seine Kollegen fordern deshalb, dass mehr Lehrer für mehr Schulformen bei ihnen vor Ort ausgebildet werden sollen. Denn eine Umfrage unter Grundschullehrern habe gezeigt, dass 80 Prozent der Bewerber, die in Chemnitz ausgebildet wurden, auch in Chemnitz blieben, so Wunderlich: "Jetzt geht es uns um die neue Verankerung der Berufsschullehrerausbildung in Chemnitz, zuzüglich einer Ausweitung der Studienplätze für Grundschullehrer in Chemnitz, einem Wegfall dieser Befristung und eine Prüfung der Ausbildung von Oberschullehrern in Chemnitz."

Wenig Verständnis für Forderungen

Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange bleibt bei ihrer ablehnenden Haltung. Bildrechte: MDR/Diana Köhler Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange hat für solche Forderungen wenig Verständnis. Immerhin hatte es im vergangenen Jahr eine Anhörung im Landtag gegeben, in der alle Seiten ihre Positionen hatten darstellen können. Und danach sei klar gewesen: Etwas anderes als Lehrerausbildung für Grundschulen ist an der TU Chemnitz nicht vorgesehen.



"Die TU Chemnitz macht die Grundschullehrerausbildung mit einer großen Kraftanstrengung", sagt Stange. "Und wir werden etwa um das Jahr 2020 darüber reden müssen, wie es dann weitergeht, wie der Bedarf aussieht bei der Lehramtsausbildung, ob es ein dauerhafter Lehramtsstandort bleibt."

Mehr Ausbildung für Grundschullehrer

IHK Hauptgeschäftsführer Wunderlich will sich damit nicht zufrieden geben: "Für die TU Chemnitz erwarten wir, dass der Freistaat die Zahl der Grundschullehrerausbildung, die hier stattfindet, etwa verdoppelt, also von 100 auf 200 Grundschullehrerausbildungsplätze aufstockt", sagt er.

Noch wichtiger sei die Etablierung der Berufsschullehrerausbildung in Chemnitz. Schließlich gibt es an der TU bereits die Fakultäten Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik, und in der Region Unternehmen, die nicht nur Uni-Absolventen, sondern auch an Berufsschulen ausgebildete Fachkräfte brauchen. Sachsens Wissenschaftsministerin Stange bleibt bei ihrer Ablehnung:

Ich werde alles unterlassen, den Hochschulpakt noch einmal aufzuschnüren! Eva-Maria Stange, Wissenschaftsministerin Sachsen

Vorhandene Plätze müssten belegt werden

Es mache keinen Sinn, einen zweiten teuren Standort aufzumachen, wenn man die vorhandenen Plätze, die man für die Berufsschullehrerausbildung habe, in Dresden noch nicht einmal ausschöpfen könne, weil es keine Bewerber gebe, sagt Stange.