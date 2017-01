Autofahrer in Magdeburg brauchen zurzeit viel Geduld, gleich mehrere Baustellen sorgen für Umwege und Stau. Nicht zuletzt die am Hauptbahnhof – und es ist kein schnelles Ende in Sicht. Denn es ist ein kompliziertes Bauprojekt auf drei Ebenen: Ausgangspunkt war, dass die Bahn marode Eisenbahnbrücken erneuern musste.

Der Plan: Mehr Platz für Fußgänger und ÖPNV

Für die Stadt eine willkommene Gelegenheit, den chaotischen Verkehr darunter gleich mit anzugehen. Denn unter den Brücken war es stets zu eng für Autos, Straßenbahnen und Fußgänger, erklärt der Magdeburger Oberbürgermeister Lutz Trümper: "Was wir jetzt bauen, hat am Ende den absoluten Vorteil, dass ich auf einer Ebene Straßenbahn, Bahnhofsanbindung, Fußgänger und Radfahrer habe – und die Autos untendrunter. Und damit ist es eine optimale ÖPNV-Anbindung an den Bahnhof, das ist die einzig sinnvolle Variante."

Die Idealvorstellung: Die Autos stauen sich nicht mehr am bisherigen Nadelöhr, sondern fahren durch den Tunnel. Die Straßenbahnen oben drüber haben Platz. Aber für die Fußgänger ein schöner, belebter Platz unter einer Eisenbahnbrücke? Daran zweifeln die Grünen. Sie wollten im Stadtrat den Citytunnel verhindern – ohne Erfolg. Der grüne Stadtrat Olaf Meister bleibt kritisch: "Es war von Anfang an klar, der Verkehr wird damit nicht flüssiger und es wird die Aufenthaltsqualität in der Stadt nicht steigern. Es wird den städtischen Haushalt extrem belasten. Wir haben auch noch ganz andere Baustellen, für die wir das Geld dringender gebraucht hätten. Es ist insgesamt für die Stadt eine Belastung."

Kosten haben sich verdreifacht

Die Kosten sind ein wichtiges Stichwort. Anfangs war von 36 Millionen Euro die Rede – mittlerweile ist die Summe auf das Dreifache gestiegen. Schon vor Baubeginn hatte der Landesrechnungshof deutliche Kritik geübt: Die Stadt müsse die Wirtschaftlichkeit überprüfen. Als Magdeburg das nachgeholt hatte, war der Landesrechnungshof immer noch nicht zufrieden.

Für den Präsidenten Kay Barthel hat sich die damalige Skepsis bestätigt: "Wir haben damals diese 58,3 Millionen Euro als Kostenhöhe bemängelt und haben gesagt: 'Das ist aus unserer Sicht nicht das Ende der Fahnenstange.' Dafür haben wir harsche Kritik der Stadt geerntet, weil wir wieder als Schwarzmaler galten. Aber nun muss man feststellen: Offenbar haben wir so falsch nicht gelegen – wobei wir noch nicht einmal wissen, wohin die Reise geht."

Magdeburg bleibt auf Kosten sitzen

Der Landesrechnungshof empfahl dem Land, den Citytunnel pauschal zu fördern und nicht prozentual. Magdeburg bekommt nun über fünf Jahre insgesamt 22,5 Millionen Euro. Fürs Land gibt es so kein Risiko, wenn die Kosten steigen. Das bleibt an Magdeburg hängen: Bisher muss die Stadt ein Drittel der 100 Millionen Euro selbst bezahlen. Und es wird teurer, weil sich neue statische Anforderungen ergeben haben. Die Berechnungen laufen gerade, so Oberbürgermeister Lutz Trümper: "Das wird mehr werden. Ich kann nicht sagen, wie viel mehr – aber ich glaube nicht, dass es um solche Dimensionen geht, wie man es aus anderen Bauprojekten kennt. Jetzt ist eben die Frage, wie lange man baut."