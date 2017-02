Am 18. Februar 2016 blockierten Demonstranten im sächsischen Clausnitz, einem Ortsteil von Rechenberg-Bienenmühle, eine Asylunterkunft. Etwa 100 Menschen beschimpften ankommende Flüchtlinge in einem Bus und versuchten, sie am Erreichen ihrer Unterkunft zu hindern. Ein Video im Internet zeigte, wie die Menge die Flüchtlinge beim Aussteigen bedrängt und brüllt "Wir sind das Volk!". Es sind auch Rufe wie "Weg mit euch!" und "Rückwärtsgang!" zu hören. Polizisten mussten die Asylsuchenden teils rabiat in ihre Unterkunft bringen. Zynisch war auch, dass auf der Anzeigetafel des Busses "Reisegenuss" stand. Bildrechte: Youtube