Sachsen-Anhalt Rumoren in der SPD-Basis wegen Budde-Kandidatur

Dazu gehört Fabian Borghardt nicht, SPD-Mitglied aus dem Jerichower Land: "Es gibt verschiedene Stimmen an der Basis. Viele sagen, einen großen, schweren Batzen trage Katrin Budde am Wahlergebnis für Sachsen-Anhalt und sie hat scheinbar nichts daraus gelernt. Denn sie will sich jetzt trotzdem als Aushängeschild für Sachsen-Anhalt präsentieren. Das bewerten viele als kritisch."

Was sagt Katrin Budde zu all den Anwürfen? "Wenn eine Wahl verloren geht, übernimmt immer jemand die Verantwortung. Und dass das die Spitzenkandidatin ist, habe ich gezeigt, in dem ich meine Ämter niedergelegt habe. Ich glaube, dass ich das, was ich aus 27 Jahren Landespolitik kann und weiß und die Verbindungen, die ich habe, noch besser einsetzen kann. Das ist es wohl, was die Genossen aus Mansfeld-Südharz auch erhoffen." So wurde die Magdeburgerin bereits als Direktkandidatin für den Kreis im Süden Sachsen-Anhalts bestätigt. Nun will sie es auf Listenplatz zwei schaffen, mit dem sie sicher in den Bundestag einziehen würde.