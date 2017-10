Drogenprävention Das Crystal Meth, die Schüler und die nahe Grenze

Die Zahl der Crystalkonsumenten steigt seit Jahren. Längst hat die Designerdroge aus Tschechien fast alle anderen Drogen vom sächsischen Markt verdrängt. 2014 hat Innenminister Markus Ulbig (CDU) einen 10-Punkte-Plan vorgelegt, in dem ein Schwerpunkt auf Drogenprävention in Schulen gelegt wird. Doch bei den Schulen ist davon kaum etwas angekommen. Besuch einer Schule in Sebnitz, direkt an der tschechischen Grenze.

von Iris Milde, MDR AKTUELL