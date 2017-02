Dem 29 Jahre alten früheren parlamentarischen Geschäftsführer war vorgeworfen worden, Interna an eine frühere AfD-Referentin weitergegeben zu haben, mit der die Fraktion im Streit liegt. Daraufhin hatten 13 der insgesamt 25 Abgeordneten die Sondersitzung einberufen, um Roi auszuschließen.



In dem Streit mit der ehemaligen Referentin geht es um den Vorwurf der sexuellen Nötigung, den sie gegen den AfD-Abgeordneten Matthias Büttner erhoben hatte. Büttner bestritt und bestreitet diesen Vorwurf, und die Mehrheit der Fraktion stellte sich hinter ihn. Die Frau wurde entlassen. Roi allerdings kritisierte dieses Vorgehen. Er hatte schon vorher als Kritiker von Fraktionschef Poggenburg gegolten. In der Hauptsache ermittelt seit Dienstag nun die Staatsanwaltschaft Erfurt - wegen des Verdachts der Vergewaltigung.