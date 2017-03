Beide sind CDU-Politiker und Befürworter eines Einsatzes von Bodycams. "Uns ist allen klar, dass Videotechnik kein Allheilmittel ist, sie ist aber auch kein Dämon", sagte de Maizière dazu in der Bundestagsdebatte.

Mehr Angriffe auf Polizisten

Bodycams sind kleine an der Uniform befestigte Kameras. Sie sollen vor allem die Beamten im Dienst schützen. Seit Jahren beklagen Polizeigewerkschaften und auch das Bundeskriminalamt eine Zunahme von Gewalt gegen Polizisten. 2015 wurden nach der Polizeilichen Kriminalstatistik im Vergleich zum Vorjahr rund 1.000 mehr Beamte Opfer von Straftaten.

Datenschützer und die Opposition im Bundestag sehen die Kameras kritisch. So mahnte die Linke im Parlament klare Regelungen an, wann Beamte ihre Einsätze in welchen Teilen aufzeichnen sollen. Die Grünen sprachen von "Placebos".

Hessen war Vorreiter bei Bodycams

Bodycams sollen Polizisten vor Übergriffen schützen Bildrechte: dpa In Hessen, wo die Bodycams in Deutschland zuerst großflächig getestet wurden, werden die Aufzeichnungen der Kamera nach Ende des Streifengangs gelöscht. Jedenfalls dann, wenn sie nicht zur Ermittlung nach einer Straftat benötigt werden.



Bei einem Pilotprojekt in Frankfurt am Main sank die Zahl der Angriffe auf Polizisten, nur noch einer wurde in knapp zwei Jahren verletzt.

Die Mitarbeiter bei der Deutschen Bahn, die seit Sommer 2016 auch mit Bodycams unterwegs sind, zeichnen das Geschehen nur nach einer Warnung per Knopfdruck auf.

USA: Polizist wegen Bodycam des Diebstahls überführt

In den USA sind Bodycams schon länger im Einsatz. Dort wurden die Aufzeichnungen im Herbst 2016 in einem ganz anderen Zusammenhang wichtig: Ein Polizeibeamter hatte in der Stadt Denver offenbar einen Verdächtigen bestohlen - und den wichtigsten Beweis dafür lieferte seine eigene Körperkamera.

Nach einem Zeitungsbericht zeichnete die Bodycam bei einem Einsatz auf, wie der Polizist die Kleidung eines Mannes durchsuchte, der bei einer Verfolgungsjagd verunglückt war. Dabei stieß er auf ein Geldbündel inklusive einer 100-Dollar-Note und hantierte damit.