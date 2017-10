An dem kleinen Platz mitten in Burg gibt es tatsächlich bald "blühende Landschaften" – nämlich die Landesgartenschau kommendes Jahr. Der Stadtrat hat entschieden: "Dr.-Helmut-Kohl-Platz" soll er heißen. Noch ist die gepflasterte Fläche eingezäunt, später können zwischen den kleinen Bäumchen Autos parken.

In Burg gibt es dazu geteilte Meinungen, wie eine Umfrage auf der Straße zeigt: "Ich frage mich, warum hier ein Helmut-Kohl-Platz hin soll. Der war doch hier niemals!" – "Ich finde es eigentlich nicht verkehrt, weil Kohl praktisch die Deutsche Einheit in die europäische Einigung eingebettet hat. Und ich finde, das ist es schon wert, dass man sich daran erinnert." – "Zu Fragen der Einheit habe ich meine eigene Meinung und da denke ich, dass Herr Kohl nicht den größten Anteil daran hat und er da zu Unrecht geehrt wird." Deshalb hat sich der ältere Herr gerade in eine Unterschriftenliste eingetragen.

Vorbild oder nicht?

Das Bürgerbegehren gegen den Helmut-Kohl-Platz hat Roland Stauf mit initiiert. "Helmut Kohl hat mich maßlos enttäuscht, womit er uns gelockt hat und wo im Nachhinein nichts von blühenden Landschaften zu sehen war", sagt er. "Das andere ist die ganze Geschichte mit den Spendengeldern. Dass er darüber den Mantel des Schweigens gedeckt hat, ist unwürdig." Deshalb sei Helmut Kohl kein Vorbild, nach dem ein Platz benannt sein sollte.

Anders sehen es zwei Drittel der Stadträte von CDU, FDP, Freien Wählern und SPD. So hatte Burg sich als erste Stadt dafür entschieden, Helmut Kohl zu ehren. Auch in Magdeburg, Halle, Dessau-Roßlau, Spergau und Leuna gab es solche Bemühungen, vorangetrieben von der CDU. Doch bisher scheiterten sie alle am Widerstand anderer Parteien und vieler Bürger.

1.000 Unterschriften gegen Umbenennung

Das könnte auch in Burg passieren – denn in drei Wochen sind bereits 1.000 Unterschriften zusammengekommen. 2.000 braucht das Bürgerbegehren bis Mitte November: Dann kann entweder der Stadtrat seinen Beschluss zurücknehmen oder es gibt einen Bürgerentscheid. Da sich mit den Unterschriften nur die Gegner positionieren, fände Bürgermeister Jörg Rehbaum von der SPD letzteres konsequent: "Diejenigen, die sagen 'Ich hätte gar kein Problem mit einem Dr.-Helmut-Kohl-Platz oder ich begrüße es gar', die kommen da gar nicht zu Wort. Insofern finde ich, sollte man tatsächlich den Weg zu Ende gehen und den Bürgerentscheid hinterherschieben."

"Platz tut keinem weh"

Dabei gibt es das Schild für den "Dr.-Helmut-Kohl-Platz" schon: Der CDU-Politiker Markus Kurze posiert damit auf einem Foto bei Facebook. Er hatte sich als Stadtratsvorsitzender in Burg dafür eingesetzt. Nun ärgert er sich über den geplatzten Plan, das Schild passend am Einheitstag aufzustellen. Und er kritisiert, was ein Bürgerentscheid kosten würde – laut Stadt 16.000 Euro: "Auch darüber müssen sich die Initiatoren klar sein, wer das bezahlen soll. Denn der Platz tut keinem weh, kostet kein Geld – und wir fanden das gut als Werbung für unsere Kleinstadt Burg."

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens hoffen, dass der Stadtrat noch zurückrudert. Das würde Aufwand und Kosten sparen.