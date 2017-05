30 Kinder toben im Hof der trilingualen Kita in Magdeburg, spielen auf dem Klettergerüst, malen mit Stöcken Bilder in den Sand. Der Erzieher Rudolf Lockau beobachtet das alles ganz genau. Denn es geht um die Entwicklung der Kinder: "Wenn wir zum Beispiel sehen, dass die Kinder gerade ganz interessiert Feuerkäfer beobachten, versuchen wir am nächsten oder noch am selben Tag, das Thema aufzugreifen. Wir gucken uns vielleicht ein Video zu Feuerkäfern an und erklären, wo die leben."