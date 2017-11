Die Menschen rund um Profen sind einiges gewöhnt. Denn seit Jahrzehnten wird dort Braunkohle abgebaut. Nun soll noch eine Deponie dazukommen, um Asche aus dem Kraftwerk, Mineralstoffe und Bauschutt zu entsorgen. Die nächstgelegene Stadt ist das sächsische Pegau. Bürgermeister Frank Rösel findet die Pläne unzumutbar: "Das betrifft besonders unseren Ortsteil Werben, der liegt in der Hauptwindrichtung. Wir wohnen 50 Jahre am Tagebau. Wir wissen, was es bedeutet, wenn Wind kommt: Dann kommen die ganzen Partikel aus dem Tagebau, dazu würden jetzt noch die von der Deponie kommen."

Angst vor Rutschungen und Asbest

Hier soll die Deponie entstehen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dagegen protestieren die Pegauer gemeinsam mit ihren sachsen-anhaltischen Nachbarn in Lützen. Dort engagiert sich Dorothee Berthold von den Grünen gegen die Deponie: "Es kommen also auch asbesthaltige Baustoffe da drauf, 50 Meter hoch. Und die Gefahr ist, dass eine Rutschung passiert oder Stäube in die Umgebung kommen."



Die Einwohner würden besorgt an den Fall Nachterstedt denken: 2009 kam es an einem gefluteten alten Tagebau zu einem Erdabbruch, drei Menschen wurden verschüttet. In der Zukunft soll auch der Braunkohle-Tagebau Profen stillgelegt werden. Kommt dann ein See direkt neben eine Mülldeponie?

Vorbild Leipziger Neuseenlandschaft

Das hält Markus Berndt für keine gute Idee. Er ist Lützener Stadtrat für die Fraktion Freie Wähler und blickt neidisch auf die Leipziger Neuseenlandschaft: "Wenn man schaut, was dort gemacht wurde aus den alten Tagebauen, welche Naherholungsgebiete dort entstanden sind und wie es vor allen Dingen von den Menschen angenommen wird – da denke ich, ist das ein besserer Weg, auch um damit Einnahmen zu generieren, die dann mit Sicherheit in der Stadt bleiben werden."

Der Protest wird vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland unterstützt. Die Organisation hat Klage eingereicht und schon etwas bewirkt: Der zuständige Burgenlandkreis hat vorerst die Genehmigung zurückgezogen, schon mit dem Bau zu beginnen. So könnten zunächst die Einwände überprüft werden. Außerdem sind in einer Petition 1.800 Unterschriften gegen die Deponie zusammengekommen, übergeben an die Landtage in Dresden und Magdeburg.

CDU: Deponiekapazitäten benötigt

Der sachsen-anhaltische CDU-Abgeordnete Ulrich Thomas kann die Sorgen zwar verstehen – gibt aber zu bedenken: "Ganz nüchtern müssen wir feststellen, dass wir in Sachsen-Anhalt, wenn wir nicht handeln, in einen Engpass kommen. Grundsätzlich brauchen wir Deponiekapazitäten, sonst verteuern sich die Preise der Bauwirtschaft im Allgemeinen und am Ende muss es dann der Verbraucher zahlen."

Grüne: Kein akuter Bedarf

Grünen-Politiker Wolfgang Aldag bei einer Rede im Landtag von Sachsen-Anhalt. Bildrechte: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Sachsen-Anhalt Doch darüber herrscht nicht einmal in der schwarz-rot-grünen Koalition Einigkeit. Das zeigt der neue Abfallwirtschaftsplan, der gerade im grün geführten Umweltministerium erarbeitet wird: Ministerin Claudia Dalbert will sich wegen des laufenden Verfahrens zwar nicht zur Deponie äußern. Aber der grüne Umweltpolitiker Wolfgang Aldag betont: "Grundsätzlich von den Kapazitäten, die wir hier schon im Land haben, brauchen wir keine neuen Deponien in dem Zeitraum bis 2025."



Für den Grünen-Politiker gehört es zu dieser Koalition, die verschiedenen Positionen zu diskutieren und einen Kompromiss zu finden. Beim Abfallwirtschaftsplan wird das in den nächsten Wochen im Parlament passieren. Über die Deponie Profen-Nord wird derweil vor Gericht verhandelt.