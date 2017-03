Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat angekündigt mehr Polizisten einzustellen. Es ist eines der großen Projekte der Mannschaft von Ministerpräsident Rainer Haseloff. Nach Jahren des Personal-Abbaus geht das Land in die Einstellungs-Offensive. Das Problem: Bis die neuen Polizeianwärter ausgebildet sind, vergehen zwei bis drei Jahre. In der Übergangsphase herrscht Personalmangel. Die Lücke verkleinern könnten Polizisten, die ihr Pensionsalter aufschieben und länger arbeiten. Doch dafür ist kein Geld da.

Mit der Personalnot bei der Polizei steht Sachsen-Anhalt nicht alleine da. In Thüringen zum Beispiel fehlen bis 2019 mindestens 60 Polizisten. Aber anders als in Sachsen-Anhalt gibt es hier keine Probleme bei der Dienstzeitverlängerung. In Sachsen müssen die Polizisten ohnehin länger arbeiten, nämlich bis 62 und 64 Jahre.

Gelöst ist die Personalnot damit in Sachsen noch lange nicht, sagt Hagen Husgen von der Gewerkschaft der Polizei: "Wir haben eine Dürrezeit die nächsten zwei bis drei Jahre. Wir werden immer noch Polizei abbauen im Freistaat Sachsen", sagt er. Das Innenministerium habe zwar einen Erlass rausgegeben, in dem ältere Beamten aufgefordert werden, länger zu arbeiten. Die Polizisten wollen dafür allerdings mehr Lohn.

In Sachsen-Anhalt soll der Streit um längere Dienstzeiten jetzt mit per Gesetz gelöst werden. Finanzminister Andre Schröder will das Renteneintrittsalter bei Polizisten erhöhen. "Für den besonderen Bereich der Vollzugsbeamten im Justizbereich oder im Polizeibereich beziehungsweise auch bei den Feuerwehren soll es eine gestufte Anhebung geben von jetzt 60 auf dann 61 in den unteren Gehaltsstufen und in den höheren Gehaltsstufen von 60 auf 62."