Für die schmutzigeren Diesel unterhalb der Abgasnorm Euro 6 wird es wohl nur noch eine Gnadenfrist geben. Das wissen auch die Kommunen in Sachsen. So hat zum Beispiel Leipzig schon 2012 sein sogenanntes Mobilitätsmanagementkonzept erarbeitet, erklärt Jürg Schrödl vom Hauptamt der Stadt: "In diesem Konzept verfolgen wir den Plan, dass unsere Benzin- und Dieselfahrzeuge sukzessive umgewandelt werden. Wir wollen ein Drittel Elektroautos, ein Drittel Carsharing sowie ein Drittel Benzin- und Dieselfahrzeuge. Da sind wir auf dem Weg, das zu erfüllen."