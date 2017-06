In Mitteldeutschland schneidet die CDU bei der Sonntagsfrage für die Landtagswahlen schwächer ab als für die Bundestagswahl. Einer Umfrage von infratest dimap im Auftrag des MDR zufolge liegt die Union in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen fünf bis sechs Prozentpunkte unter dem Bundeswert. Bei einer Landtagswahl würden demnach in Sachsen 41 Prozent für die CDU stimmen, in Sachsen-Anhalt 40 Prozent und in Thüringen 37 Prozent. Der mitteldeutsche Gesamtwert für die Bundestagswahl liegt bei 45 Prozent.

Bei der Linkspartei zeigt sich der umgekehrte Effekt: Sie käme in Thüringen als Regierungspartei bei der Landtagswahl aktuell auf 27 Prozent, im Bundestag jedoch nur auf 20 Prozent. In Sachsen-Anhalt erreicht die Linke 20 Prozent auf Landes- gegenüber 17 Prozent auf Bundesebene. In Sachsen beträgt die Differenz nur einen Prozentpunkt.

Die AfD würde in Sachsen bei der Sonntagsfrage im Land 21 und im Bund 18 Prozent erreichen. In Sachsen-Anhalt und Thüringen liegen die AfD-Umfragewerte mit 13 Prozent für die Landtagswahl näher beim Bundesergebnis. Auch bei den anderen Parteien gibt es nur geringe Differenzen zwischen Landtags- und Bundestagswahl.

Auffällig bleibt die Schwäche der SPD in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Grüne und FDP kämpfen mit der Fünf-Prozent-Marke.

Für allgemeine Skepsis gegenüber der Politik spricht, dass in allen drei Ländern etwa 40 Prozent der Befragten keiner Partei zutrauen, die wichtigsten Probleme im Land zu lösen. Ein hoher Anteil der Bürger ist zudem unentschlossen für die Landtagswahl. In Sachsen antworteten knapp 400 von 1.000 Befragten, sie würden nicht wählen, wüssten es noch nicht oder machten keine Angaben. In Thüringen liegt die Quote bei 36 Prozent, in Sachsen-Anhalt bei einem Drittel.

Bei der Frage "Welcher Partei trauen sie am ehesten zu, die Probleme im Land zu lösen?" sind viele Bürger in Mitteldeutschland skeptisch. 41 Prozent der Befragten in Sachsen trauen das keiner Partei zu, wissen es nicht oder machen keine Angabe. Allein die CDU ragt mit 40 Prozent Vertrauen bei der Problemlösungskompetenz heraus, die anderen Parteien bleiben einstellig.

Ähnlich ist die Lage in Sachsen-Anhalt. 39 Prozent trauen am ehesten der CDU zu, drängende Probleme zu lösen. Die SPD kommt auf zehn Prozent, die anderen Parteien erreichen maximal fünf Prozent. Auch in Sachsen-Anhalt glauben 41 Prozent der Befragten nicht daran, dass eine der Parteien im Landtag die Probleme im Land in den Griff bekommt.

Im rot-rot-grün regierten Thüringen ist die Lage etwas differenzierter. Zwar sehen auch hier 41 Prozent der Befragten keine Partei mit Problemlösungskompetenz oder haben keine Meinung. Die CDU wird mit 32 Prozent als kompetenteste Kraft wahrgenommen. Dahinter folgen die Linke mit zwölf und die SPD mit 10 Prozent. Grüne, AfD und FDP liegen unter drei Prozent.

Die Sachsen sind laut der dimap-Umfrage vom Juni mit ihrer Landesregierung am zufriedensten: 54 Prozent zeigten sich zufrieden oder sehr zufrieden. Die Zustimmung kam vor allem von Anhängern der Regierungsparteien CDU und SPD, von Frauen und tendenziell eher aus der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen. Weniger oder gar nicht zufrieden mit Schwarz-Rot sind 41 Prozent. Die Kritiker mit Parteienpräferenz sind vor allem Anhänger von AfD und Linkspartei und meist zwischen 35 und 64 Jahre alt.

In Sachsen-Anhalt liegt die Zustimmung zur Politik der CDU-SPD-Grünen-Koalition bei 46 Prozent und kommt vor allem von den Sympathisanten der Regierungsparteien, von den 18- bis 49-Jährigen und überwiegend von Frauen. Die Hälfte der Befragten ist unzufrieden, bei Parteienpräferenz sind das vor allem Anhänger von AfD, Linkspartei und FDP, aber auch relativ viele Grüne und SPD-Anhänger. Die Kritiker sind überwiegend männlich und über 50 Jahre alt.

In Thüringen sind 47 Prozent der Befragten mit der Politik ihrer rot-rot-grünen Regierung einverstanden. Neben hohen Zustimmungsraten bei den Anhängern der Koalition fällt auf, dass auch immerhin 44 Prozent der Wähler mit CDU-Präferenz die Arbeit der Landesregierung schätzen. Die Zufriedenen sind eher unter 35 und über 65 Jahre alt sowie meist weiblich. Jeder zweite Befragte ist weniger oder gar nicht zufrieden. Die Kritiker kommen oft aus dem AfD- und CDU-Lager, aber auch etwa ein Drittel der Anhänger von SPD und Grünen lehnen den Kurs ab. Die Regierungskritiker sind überwiegend männlich und 35 bis 49 Jahre alt.

Die Frage nach der Zufriedenheit mit Landespolitikern hat infratest dimap nur in Sachsen und Thüringen gestellt. Dabei kommt der sächsische Regierungschef Stanislaw Tillich (CDU) auf 66 Prozent Zustimmung. Vor allem Frauen aller Altersgruppen sind mit ihm zufrieden. Kritisch wird Tillichs Arbeit von jedem vierten Befragten gesehen, vor allem von Männern im Alter von 35 bis 64 Jahren.

Amtskollege Bodo Ramelow (Linke) in Thüringen muss sich mit 51 Prozent Zustimmung begnügen. Er punktet vor allem bei den 18- bis 34-jährigen und über 50-Jährigen und ist ebenfalls bei Frauen beliebter als bei Männern. Ramelows Kritiker (37 Prozent) verteilen sich relativ gleichmäßig auf beide Geschlechter, mit Schwerpunkt bei den 35- bis 64-Jährigen.

Viele Spitzenpolitiker unbekannt

Einen Unterschied gibt es zwischen beiden Freistaaten bei der Wahrnehmung von Spitzenpolitikern der anderen Parteien. So spielt in Sachsen neben Tillich nur noch Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) eine größere Rolle. Er erreicht 46 Prozent Zustimmung.

Bei vielen Bürgern unbekannt: Oppositionsführer im sächsischen Landtag Rico Gebhardt (Linke) Bildrechte: dpa Die Oppositionspolitiker Rico Gebhardt (Linke) und Volkmar Zschocke (Grüne) kannte die Mehrheit der Befragten gar nicht. Dafür ist AfD-Chefin Frauke Petry den meisten ein Begriff, doch fast zwei Drittel sind mit ihr unzufrieden. Bemerkenswert sind zwei Drittel Bekanntheitsgrad von FDP-Landeschef Zastrow, obwohl die Liberalen gar nicht im Landtag sitzen. 26 Prozent Zustimmung sind ein Indiz für das Wiedererstarken der FDP.



In Thüringen kannten immerhin jeder zweite Befragte auch die Spitzenvertreter von SPD und Grünen sowie der Oppositionsparteien CDU und AfD. 38 Prozent sind mit Finanzministerin Heike Taubert von der SPD zufrieden oder sehr zufrieden, fast ebenso viele weniger oder gar nicht. Die grüne Umweltministerin Anja Siegesmund kommt auf 30 Prozent Zustimmung und 25 Prozent Ablehnung. Mit Oppositionsführer Mike Mohring sind 26 Prozent der Befragten zufrieden, 29 Prozent nicht. AfD-Fraktionschef Björn Höcke erreicht elf Prozent Zustimmung, 53 Prozent sind mit seinem Kurs weniger oder gar nicht zufrieden.